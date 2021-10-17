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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кунде попросил агента связаться с руководством «МЮ» слухи

17 Октября 2021 • 22:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
24.10 18:30

Не сумев прошедшим летом договориться с «Челси» по трансферу защитника Жюля Кунде, руководство «Севильи» оставило игрока в клубе против его воли. Как итог, француз намерен любым способом покинуть испанскую команду уже в зимнее трансферное окно.

На днях появилась информация о заинтересованности в услугах футболиста еще и со стороны «Манчестер Юнайтед». Британский таблоид The Sun передает, что Кунде в личном разговоре попросил своего агента провести переговоры с представителями манкунианцев.

Однако, англичанам предстоят нелегкие торги с боссами «Севильи» - испанцы желают выручить за центрального защитника сборной Франции не менее 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
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