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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джейми Реднапп: «МЮ» при Сульшере превратился в лагерь для отдыха»

29 Октября 2021 • 10:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Реднапп поделился мнением о проблемах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Аналитик считает, что в неудачных результатах команды виноват главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

«В клубе сложилась ситуация, при которой не видно сплоченности. Такое впечатление, что игрокам все равно на указания наставника. Прямо сейчас видно, что все идет наперекосяк. Не понимаю, зачем ему давать еще время. «МЮ» при Сульшере превратился в лагерь для отдыха. Футболисты совершенно не чувствуют ответственности, а это путь в никуда», - приводит слова Реднаппа Essential Football Podcast.

Ранее сообщалось, что один из звездных игроков «МЮ» оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Реднапп Уле Гуннар Сульшер
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