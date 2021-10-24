Отменённый гол Роналду, прямая красная Погба и удивление Фергюсона – катастрофа «МЮ» продолжается

После провального первого тайма в исполнении «Манчестер Юнайтед» в игре против «Ливерпуля», исправить ситуацию во второй половине встречи манкунианцам так и не удалось.

Сначала подопечные Уле Гуннара Сульшера пропустили пятый мяч в свои ворота, а потом и вовсе остались в меньшинстве – Поль Погба получил прямую красную карточку за грубый фол на Наби Кейта. Полузащитник не смог продолжить матч, а вместо него вышел Алекс Окслейд-Чемберлен.

Также был отменен гол Криштиану Роналду из-за минимального положения вне игры. Добавим, что с трибун за происходящем наблюдает Алекс Фергюсон, которого однажды поймали в кадре телеоператоры – судя по выражению лица шотландца, он не совсем понимает, что случилось с его бывшей командой.