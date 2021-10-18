Клопп оценил шансы Салаха на получение «Золотого мяча»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы прессы касательно предстоящего голосования за лучшего игрока по итогам года. Правда, немецкий специалист признался, что понятия не имеет, по какому принципу вручают эту награду.

«Я не участвую в опросе, не знаю, какие критерии влияют. Если дело в выступлениях футболистов за последние два сезона, то у Мохамеда Салаха есть все шансы. Получит ли он заслуженное признание? В своей стране он уже герой», - цитирует Клоппа сетевое издание Football Italia.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» за 2021 год пройдет 29 ноября в Париже, а на данный момент уже известны 30 претендентов.