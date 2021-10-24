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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп похвалил молодого игрока «Манчестер Юнайтед»

24 Октября 2021 • 09:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
Через 7 ч. 45 мин.

В воскресенье вечером в чемпионате Англии будет проходить классическая битва между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». В преддверии большого северо-западного дерби наставник мерсисайдцев Юрген Клопп похвалил молодого игрока «красных дьяволов» - Мэйсона Гринвуда.

«Гринвуд? Вау! Какой талант! Думаю, что он, возможно, вытеснил Джедона Санчо на этой позиции. Мэйсон также может сыграть в центре, но там нет места. Такую проблему, конечно, хочет иметь любой тренер», - слова Клоппа приводятся на страничке UtdDistrict в «Твиттере».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует на «Олд Траффорд» в 18:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Мэйсон Гринвуд
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24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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