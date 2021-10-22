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Мерсон допускает возможность победы «Манчестер Юнайтед» в дерби над «Ливерпулем»

22 Октября 2021 • 15:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от северо-западного дерби, которое состоится в девятом туре АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» не оставляют ни единого шанса в данной встрече, что выглядит просто невероятно. Не стоит забывать, что мы говорим об одном из крупнейших клубов мира, который инвестирует в состав сотни миллионов. Уверен, что разгрома «Ливерпулем» соперника не произойдёт.

Манкунианцы прижмутся к своим воротам и позволят «Ливерпулю» владеть мячом. Им подходит футбол, когда они ждут подходящую возможность для контратак», - передаёт слова эксперта Manchester Evening News.

Мерсон допускает, что выступая без давления, подопечные Сульшера могут зацепиться за положительный результат на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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