Погба наказали за удаление в матче с «Ливерпулем»

Французский хавбек Поль Погба не поможет «Манчестер Юнайтед» в ближайших играх английской Премьер-лиги.

Как информирует пресс-служба «красных дьяволов», полузащитник был наказан за красную карточку в поединке с «Ливерпулем» (0:5). Из-за удаления Поля отстранили на три встречи. Футболист не сыграет в матчах АПЛ против «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Уотфорда».

Погба был удален на 59-й минуте после грубого фола на Наби Кейта.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии француз провел девять поединков и отдал семь ассистов. Его контракт с манкунианским грандом истекает летом 2022 года.

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