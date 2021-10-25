«Ходячая катастрофа»: Магуайр подвергся критике британских СМИ

После провального для «Манчестер Юнайтед» поединка с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд», местные СМИ начали искать виновников случившегося. Помимо главного тренера Уле Гуннара Сульшера, работу которого считают катализатором всех проблем, критике подвергся и центральный защитник Гарри Магуайр.

Издание Manchester Evening News поставило футболисту за этот матч оценку ноль, кратко описав игру англичанина. «Виноват практически в каждом мяче, ходячая катастрофа. Лучший ассистент АПЛ на данный момент, подаривший соперникам голы», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что самый высокий бал среди всех игроков «МЮ» получил вратарь Давид де Хеа.