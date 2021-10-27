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Нашли крайнего: игроки «Манчестер Юнайтед» обвинили Сульшера в неудачах команды

27 Октября 2021 • 10:37 Комментировать (8)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Похоже, отставка норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого «Манчестер Юнайтед» не за горами. По сообщениям журналистов The Independent, футболисты готовы поддержать увольнение специалиста.

Игроки считают, что причиной последних неудач является неправильная тактика Сульшера. В связи с этим в коллективе пошли обсуждения отставки главного тренера.

При этом руководство «красных дьяволов» продолжает верить в нынешнего тренера, о чем было объявлено накануне.

На прошлых выходных манкунианцы потерпели унизительное поражение в принципиальном матч с «Ливерпулем». «МЮ» был разгромлен на «Олд Траффорд» со счетом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Artur_one
27 Октября 2021 в 11:02
Проблема не в тренере, а в менеджменте, в его подходе поставить лояльного тренера и в бездумной покупке КриРо. Когда есть независимый тренер, то он является противовесом менеджмента, в том числе в бездумной с позиции тактики трансферной политике. Сейчас же красные больше напоминают какой-то бизнес-проект, купить звезду, продать футболки и т.д.
Artur_one
27 Октября 2021 в 11:05
*в том числе бездумной с позиции тактики в трансферной политике
Антиукр
27 Октября 2021 в 10:52
Чего беспокоится ,сюзерен Фергюсон отмажет Сульшера и поспособствует на руководство ,чтоб его не уволили .До конца сезона скорее всего сделают отсрочку.
Nebarsabarsenet
27 Октября 2021 в 10:47
Сульшер конечно не топ-тренер, но в провале виноваты и сами игроки не меньше.
ARTUR
27 Октября 2021 в 10:43
Губастый и гелевый знатные интриганты.
Nebarsabarsenet
27 Октября 2021 в 10:46
Тебе это доподлинно известно, балаболка базарная? Ничего, пару раз отгребёшь за гнилой базар и начнёшь котелком думать, прежде чем языком молоть.
ARTUR
27 Октября 2021 в 10:57
Слышишь ты фуцил козырный ,ты за базар можешь спросить только осла )))
Castilla
27 Октября 2021 в 11:16
А баран то по блатному умеет разговаривать)
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