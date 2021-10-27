Нашли крайнего: игроки «Манчестер Юнайтед» обвинили Сульшера в неудачах команды

Похоже, отставка норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого «Манчестер Юнайтед» не за горами. По сообщениям журналистов The Independent, футболисты готовы поддержать увольнение специалиста.

Игроки считают, что причиной последних неудач является неправильная тактика Сульшера. В связи с этим в коллективе пошли обсуждения отставки главного тренера.

При этом руководство «красных дьяволов» продолжает верить в нынешнего тренера, о чем было объявлено накануне.

На прошлых выходных манкунианцы потерпели унизительное поражение в принципиальном матч с «Ливерпулем». «МЮ» был разгромлен на «Олд Траффорд» со счетом 0:5.