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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Криштиану Роналду выступил с заявлением после разгрома от «Ливерпуля»

25 Октября 2021 • 10:57 Комментировать (7)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

В матче девятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел унизительное домашнее поражение от «Ливерпуля». «Красные дьяволы» были разбиты на «Олд Траффорд» со счетом 0:5.

Главная звезда манкунианцев Криштиану Роналду посредством своего инстаграм-аккаунта прокомментировал провал команды.

«Бывает, что не получается добиться того результата, которого хочется. За поражение отвечает команда, больше винить некого. Благодарю наших болельщиков, они были невероятны. Наши поклонники заслуживают лучших результатов. Мы должны стараться ради них. Пора!», - гласит сообщение португальца в соцсети.

По итогам девяти туров «МЮ» занимает восьмое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
25 Октября 2021 в 12:24
Смешнее были только слова а ля мотивирующие на победу -- ну как вам не стыдно )))
Alex1972
25 Октября 2021 в 11:28
Хе...Очередной "красивый" бубнешь.... Но почему-то ни слова про свою вчерашнюю тупую животную агрессию, за которую на Энфилде тебя закатали бы в асфальт... Впрочем, матч В Ливерпуле еще впереди.... Ничто не забыто, никто не забыт... Готовься...
White_Shark
25 Октября 2021 в 11:07
Это официальные слова.
На самом деле Роналду сказал: "Мы всей командой хотели поддержать великий клуб Спартак Москва и намеренно проиграли с крупным счетом. Мы все являемся болельщиками народной команды, слушаем гимн, вешаем постеры с Тихоновым в спальнях, и даже я перешёл в МЮ только потому что у них футболка красно-белая."
Spirit
25 Октября 2021 в 11:12
У белой крысы праздник! Спартак проиграл бомжам, но подстилка бомжей как настоящий шакал ликует больше всех!))
Вот он истинное лицо болельщика коней!
JUMPER
25 Октября 2021 в 11:20
ай...брат знатна прилажил...))) пачиму сразу ни напичатали правильнай пиривот пламинай речи бис перхатнава...))) энта жэш хорашо паддиржать таварищаф па цэху из масквы
Марченко Максим
25 Октября 2021 в 11:03
Болельщики тоже вас поблагодарили начав в середине второго тайма уходить со стадиона ))
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