Криштиану Роналду выступил с заявлением после разгрома от «Ливерпуля»

В матче девятого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел унизительное домашнее поражение от «Ливерпуля». «Красные дьяволы» были разбиты на «Олд Траффорд» со счетом 0:5.

Главная звезда манкунианцев Криштиану Роналду посредством своего инстаграм-аккаунта прокомментировал провал команды.

«Бывает, что не получается добиться того результата, которого хочется. За поражение отвечает команда, больше винить некого. Благодарю наших болельщиков, они были невероятны. Наши поклонники заслуживают лучших результатов. Мы должны стараться ради них. Пора!», - гласит сообщение португальца в соцсети.

По итогам девяти туров «МЮ» занимает восьмое место в таблице АПЛ.