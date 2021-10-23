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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн уверен в победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

23 Октября 2021 • 13:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.50 2.30
24.10 18:30

Центральным матчем девятого тура английской Премьер-лиги по праву считается противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Майкл Оуэн, защищавший цвета обеих команд, дал свой прогноз на победителя пары.

Английский эксперт считает, что у манкунианцев нет шансов отобрать очки у подопечных Юргена Клоппа. «Игра «МЮ» в обороне разочаровывает. Учитывая тот факт, что у «Ливерпуля» есть Салах, Уле Гуннару Сульшеру и его парням придется нелегко. Уверен, что победа останется за гостями поля. Думаю, счет будет 1:2», - цитирует Оуэна сайт BetVictor.

К слову, если «Юнайтед» в конечном итоге все-таки проиграет, то отпустит своего соперника в турнирной таблице на семь очков вперед.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн
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23.10  17:00 Кристал Пэлас ... Ньюкасл 2.11 3.4 3.65
23.10  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.14 3.55 3.4
23.10  17:00 Эвертон ... Уотфорд 1.68 3.95 5.2
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
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