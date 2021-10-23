Оуэн уверен в победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Центральным матчем девятого тура английской Премьер-лиги по праву считается противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Майкл Оуэн, защищавший цвета обеих команд, дал свой прогноз на победителя пары.

Английский эксперт считает, что у манкунианцев нет шансов отобрать очки у подопечных Юргена Клоппа. «Игра «МЮ» в обороне разочаровывает. Учитывая тот факт, что у «Ливерпуля» есть Салах, Уле Гуннару Сульшеру и его парням придется нелегко. Уверен, что победа останется за гостями поля. Думаю, счет будет 1:2», - цитирует Оуэна сайт BetVictor.

К слову, если «Юнайтед» в конечном итоге все-таки проиграет, то отпустит своего соперника в турнирной таблице на семь очков вперед.