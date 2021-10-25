Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 585 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Твиттере» «Манчестер Юнайтед» появилась публикация о Сульшере

25 Октября 2021 • 14:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье ошеломил своих болельщиков, проиграв дома «Ливерпулю» со счётом 0:5. Ходят слухи, что уже в ближайшие часы Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку.

Между тем, на страничке «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере» была сделана публикация с ссылкой на интервью Сульшера. Ссылка сопровождается следующим текстом: «Уле нацеливается на следующие три игры «Юнайтед», чтобы дать отпор».

Ранее в СМИ проскочила информация о том, что в работе с «Манчестер Юнайтед» заинтересован Антонио Конте. Ранее он уже работал в Англии и даже приводил «Челси» к чемпионству.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Салах хочет, чтобы «Ливерпуль» платил ему по полмиллиона в неделю слухи
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ходячая катастрофа»: Магуайр подвергся критике британских СМИ
14:57 · Англия. Премьер-лига
​В «Твиттере» «Манчестер Юнайтед» появилась публикация о Сульшере
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Мы играем как дети»: Де Хеа высказался о выступлениях «МЮ»
13:44 · Англия. Кубок лиги
​«Престон Норт Энд» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги – 27 октября 2021
13:14 · Англия. Кубок лиги
​«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка лиги – 27 октября 2021
12:12 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Погба проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» 1
11:26 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд досматривал матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» в больнице 5
11:10 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Сульшер - не уровень «МЮ», команде нужен более сильный тренер»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Салах побил рекорд Дрогба в АПЛ
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Неплохой день»: Ловрен высказался о крупных победах «Зенита» и «Ливерпуля»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет, чтобы Стерлинг летом покинул «Манчестер Сити» 2 слухи
24 Октября
23:34 · Англия. Премьер-лига
Погба не поможет «МЮ» в матчах с «Челси» и «Тоттенхэмом» 2
22:16 · Англия. Премьер-лига
Магуайр принёс извинения болельщикам от лица всей команды 2
21:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о победе над «МЮ»: «Всё замечательно, сейчас будем пить пиво» 3
Все новости
Рекомендуем