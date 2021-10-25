​В «Твиттере» «Манчестер Юнайтед» появилась публикация о Сульшере

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье ошеломил своих болельщиков, проиграв дома «Ливерпулю» со счётом 0:5. Ходят слухи, что уже в ближайшие часы Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку.

Между тем, на страничке «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере» была сделана публикация с ссылкой на интервью Сульшера. Ссылка сопровождается следующим текстом: «Уле нацеливается на следующие три игры «Юнайтед», чтобы дать отпор».

Ранее в СМИ проскочила информация о том, что в работе с «Манчестер Юнайтед» заинтересован Антонио Конте. Ранее он уже работал в Англии и даже приводил «Челси» к чемпионству.