«Группа игроков, а не команда» - Ричардс раскритиковал «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс обрушился с критикой в адрес «красных дьяволов» после их бесславного поражения «Ливерпулю» со счётом 0:5.

«У них там группа игроков, не команда. Вместо того, чтобы делать обычную работу – прессинговать, отбирать мячи – каждый в их составе стремится быть главной звездой.

Как вы собираетесь строить игру, подписав Роналду? Невозможно добиться баланса, выпуская его на поле одновременно с Бруну Фернандешем, Санчо, Погба, Гринвудом», - цитирует Ричардса BBC.

Экс-футболист призвал манкунианцев перейти на игру с двумя чистыми опорниками, чтобы сделать игру команды более надёжной.