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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер раскрыл причину проблем «Манчестер Юнайтед»

26 Октября 2021 • 09:10 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер внимательно следит за игрой «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В прошлом туре АПЛ манкунианцы без шансов уступили «Ливерпулю» 0:5 и им не помог даже Криштиану Роналду.

«Я до сих пор убеждён, что Роналду способен отличаться значимыми мячами. Но может ли он поддерживать высокую интенсивность? Сейчас это не так. Хотя не стоит забывать, что ещё три дня назад его считали героем.

Проблема «Юнайтед» в том, что с подписанием такого игрока вам необходим идеальный баланс. Вокруг Роналду должны быть подходящие партнёры», - цитирует Арсена Венгера Metro.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Октября 2021 в 10:32
Проще говоря команда должна пахать на него ,что бы он забивал.
David MU
26 Октября 2021 в 09:52
Все больше говорят об истинной причине. Покупка CR7 это коммерческая сделка, бездумная, скорее всего не согласованная с ведомым Сульшером. Чтобы CR7 заиграл, нужно чтобы команда за него пахала, отрабатывала за него в отборе и выдавала ассисты прям под удар. Опыт старой сеньоры показал, что команда потеряла годы с CR7, и сейчас только начинает искать системную(командную). Нужен волевой тренер, на которого не будут давлеть авторитет и регалии игрока
Nebarsabarsenet
26 Октября 2021 в 10:38
А ты точно мосх включаешь, когда что-нибудь читаешь или некий Футбольник тебе всю голову засрал? Главная мысль, если что ".....необходим идеальный баланс. Вокруг Роналду должны быть подходящие партнёры". Если Бруну в ударе и раздаёт свои фирменные пасы, а не фигачит куда попало - будет результат, если выходит Кавани и появляется мысль в игре и правильное движение будет и результат, а если Рэшфорд бестолково носится играя сам-на-сам, то и результата не будет. Если нет таланта и мозгов в команде, то их отсутствие придётся заменять интенсивной беготнёй, а если есть игроки талантливые, то и тренер обязан их использовать с умом, а не как Бог пошлёт.
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