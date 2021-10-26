Венгер раскрыл причину проблем «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер внимательно следит за игрой «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В прошлом туре АПЛ манкунианцы без шансов уступили «Ливерпулю» 0:5 и им не помог даже Криштиану Роналду.

«Я до сих пор убеждён, что Роналду способен отличаться значимыми мячами. Но может ли он поддерживать высокую интенсивность? Сейчас это не так. Хотя не стоит забывать, что ещё три дня назад его считали героем.

Проблема «Юнайтед» в том, что с подписанием такого игрока вам необходим идеальный баланс. Вокруг Роналду должны быть подходящие партнёры», - цитирует Арсена Венгера Metro.