Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 392 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах встретился со своей восковой копией

21 Октября 2021 • 20:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

Фигура нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, одного из номинантов на «Золотой мяч», установлена в лондонском музее мадам Тюссо.

29-летний египтянин посетил музей и встретился со своей восковой копией.

Игрок отметил стройные формы своего двойника, написав в «Инстаграме», что «парню в белом костюме не нужно следить за своим питанием».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

 

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» в общей сложности уже 11 поединков во всех турнирах и отличился в них 12 мячами и 4 результативными передачами.

Ранее египетский форвард «красных» отличился дублем в воротах «Атлетико» Мадрид, благодаря чему побил рекорд Стивена Джеррарда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  22:00 Арсенал ... Астон Вилла 1.79 3.9 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
21:16 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек зимой намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Матип: «Преклонение колена – объединяющий жест»
20:18 · Англия. Премьер-лига
Салах встретился со своей восковой копией
19:53 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» провёл переговоры с Фонсекой
18:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько недель пропустит Лукаку из-за травмы
18:42 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестером» - в нём заинтересованы европейские гранды 3 слухи
18:31 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» определилась с главной целью на зимнее трансферное окно 2 слухи
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет бесплатно подписать игрока, за которого «Барселона» заплатила более 100 миллионов евро слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ продвинулись в переговорах по Влаховичу 1 слухи
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма» слухи
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» до конца недели объявит имя главного тренера 3
20 Октября
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 октября 2021
19:20 · Англия. Премьер-лига
Руни не планирует тренировать «Ньюкасл»
16:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» попросил фанатов не носить арабскую одежду
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма, которую Брюс получит от новых владельцев «Ньюкасла» после увольнения
Все новости
Рекомендуем