Салах встретился со своей восковой копией

Фигура нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, одного из номинантов на «Золотой мяч», установлена в лондонском музее мадам Тюссо.

29-летний египтянин посетил музей и встретился со своей восковой копией.

Игрок отметил стройные формы своего двойника, написав в «Инстаграме», что «парню в белом костюме не нужно следить за своим питанием».

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» в общей сложности уже 11 поединков во всех турнирах и отличился в них 12 мячами и 4 результативными передачами.

Ранее египетский форвард «красных» отличился дублем в воротах «Атлетико» Мадрид, благодаря чему побил рекорд Стивена Джеррарда.