«Мы играем как дети»: Де Хеа высказался о выступлениях «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не подбирал выражений после унизительного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в АПЛ, описывая игру своей команды. Испанец напрямую заявил, что такие выступления гранда недопустимы.

«Мы играем как дети. Понимаю, что чувствуют наши поклонники. Я люблю этот клуб, поэтому тоже не могу терпеть подобное», - раскритиковал вратарь манкунианцев своих партнеров на послематчевом интервью в эфире Sky Sports.

Стоит напомнить, что проиграв одному из главных конкурентов, «МЮ» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на восемь очков.