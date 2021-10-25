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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мы играем как дети»: Де Хеа высказался о выступлениях «МЮ»

25 Октября 2021 • 14:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:5
Ливерпуль
окончен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не подбирал выражений после унизительного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в АПЛ, описывая игру своей команды. Испанец напрямую заявил, что такие выступления гранда недопустимы.

«Мы играем как дети. Понимаю, что чувствуют наши поклонники. Я люблю этот клуб, поэтому тоже не могу терпеть подобное», - раскритиковал вратарь манкунианцев своих партнеров на послематчевом интервью в эфире Sky Sports.

Стоит напомнить, что проиграв одному из главных конкурентов, «МЮ» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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