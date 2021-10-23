Варан вернулся в основную группу «Манчестер Юнайтед»

Накануне важнейшего для Уле Гуннара Сульшера матча на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» к занятиям в основной группе команды вернулся Рафаэль Варан.

Об этом сообщил сам норвежский специалист в разговоре с корреспондентами клубного телеканала. Также наставник не исключил, что французский защитник вернется на поле уже в поединке с «Ливерпулем».

Правда, Сульшер подчеркнул, что не хотел бы рисковать здоровьем своего подопечного. По его словам, решение будет принято непосредственно перед матчем и будет зависеть только лишь от самочувствия и состояния самого футболиста.

Напомним, что Варан пропустил две последние встречи «МЮ» с «Лестером» и «Аталантой», в которых манкунианцы пропустили шесть голов.