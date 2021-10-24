Сын Гиггза дебютировал за «Манчестер Юнайтед» U-18

Зак Гиггз, сын легендарного валлийского футболиста «Манчестер Юнайтед», провёл свой первый матч за команду «красных дьяволов» до 18 лет.

Зак Гиггз помог манкунианцам справиться со сверстниками из «Вулверхэмптона» - 4:2, хотя сам результативными действиями отличиться не успел.

15-летний футболист вышел на поле лишь в концовке игры в компенсированное время, информирует Manchester Evenning News.

Интересно, что за дебютом Гиггза-младшего наблюдал с трибун главный тренер первой команды «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

Перспективный валлиец выступает на позициях центрального и крайнего защитника.