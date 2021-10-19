Ван Дейк рассказал, как проходит процесс возвращения в игровой ритм

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк накануне сезона вернулся в основную обойму команды, восстановившись от разрыва связок колена. Голландец уже около двух месяцев активно принимает участие в официальных матчах, но признался, что еще не до конца вошел в игровой ритм.

«Чувствую, что с каждым днем становлюсь лучше. Я не робот, чтобы вот так мгновенно вернуться на прежний уровень. Понемногу прибавляю с каждым поединком. Всегда сложно набирать оптимальную форму после такой серьезной травмы колена», - поделился игрок в интервью BBC.

Помимо этого, ван Дайк пообещал болельщикам приложить максимум усилий для достижения самых высоких целей в составе «Ливерпуля».