Стало известно, что сказал Сульшер команде после разгрома от «Ливерпуля»

Стало известно, что происходило в раздевалке «Манчестер Юнайтед» после провального выступления в поединке девятого тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». «Красные дьяволы» при своих болельщиках потерпели унизительное поражение со счетом 0:5.

Как информируют журналисты таблоида Daily Mail, после окончания поединка наставник манкунианцев Уде Гуннар Сульшер произнес речь, в которой призвал подопечных объединиться. Норвежский специалист подчеркнул, что игроки должны быть готовы к критическим высказываниям со стороны прессы и экспертов после такого фиаско.

В СМИ давно ходят слухи о возможном увольнении Сульшера. Его место готов занять именитый итальянец Антонио Конте.