Шмейхель считает Конте неподходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал слухи, связывающие Антонио Конте с вероятным появлением на посту коуча английского гранда.

После ошеломительного фиаско манкунианцев на своём поле в матче с «Ливерпулем» 0:5 Уле Гуннар Сульшер стал ещё на шаг ближе к увольнению. На его место СМИ сватают нынче безработного Антонио Конте.

«Это великолепный тренер. Но его недостаток в том, что он нигде не работает подолгу. «Манчестер Юнайтед» - несколько иной клуб. С Луи ван Галом у них ничего не вышло, как и с Моуринью. Конте – это та же история», - цитирует Петера Шмейхеля The Times.