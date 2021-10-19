Сульшер ответил на критику в адрес Роналду

«Манчестер Юнайтед» провалил несколько последних поединков в различных турнирах, в следствии чего столкнулся с критикой со стороны болельщиков. Досталось и летнему новичку команды Криштиану Роналду.

Однако, главный тренер Уле Гуннар Сульшер встал на защиту своего подопечного. Он заявил, что португалец изо всех сил пытается помочь команде.

«Криштиану – игрок высочайшего уровня. Все мы знаем, на что он способен», - прокомментировал ситуацию норвежский специалист в интервью BBC.

Также наставник рассказал, как коллектив воспринял поражение от «Лестера». «Обстановка не из веселых», - подытожил Сульшер.