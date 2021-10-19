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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер ответил на критику в адрес Роналду

19 Октября 2021 • 20:42 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

«Манчестер Юнайтед» провалил несколько последних поединков в различных турнирах, в следствии чего столкнулся с критикой со стороны болельщиков. Досталось и летнему новичку команды Криштиану Роналду.

Однако, главный тренер Уле Гуннар Сульшер встал на защиту своего подопечного. Он заявил, что португалец изо всех сил пытается помочь команде.

«Криштиану – игрок высочайшего уровня. Все мы знаем, на что он способен», - прокомментировал ситуацию норвежский специалист в интервью BBC.

Также наставник рассказал, как коллектив воспринял поражение от «Лестера». «Обстановка не из веселых», - подытожил Сульшер.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Октября 2021 в 20:55
Конечно, он пытается помочь команде... Уже хочет Зидана вместо Сульшера... Хе-хе..
ARTUR
19 Октября 2021 в 20:50
Ох и глупенький же он ,ну не может дурачок быть нормальным тренером
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