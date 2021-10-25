​Кто возглавит «Манчестер Юнайтед»

Дни Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Норвежец почти три года работает c командой, а серьёзного прогресса не видно. Разговоры о том, что Сульшер не соответствует уровню и амбициям «красных дьяволов», велись давно. Поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:5 лишь подчеркнуло необходимость перемен. Но кто же возглавит «Манчестер Юнайтед» после Сульшера? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает главных кандидатов.

Антонио Конте

Кандидатом номер один является Антонио Конте. Слухи уже сейчас активно сватают итальянца в «Манчестер Юнайтед», говоря о том, что 52-летнему специалисту якобы интересна эта работа. А почему бы и нет? Антонио знает английский футбол – здесь он провёл два сезона у руля «Челси» и с первой попытки привёл команду к чемпионству. «Манчестер Юнайтед» является клубом с большим именем и широкими возможностями, что подходит Конте. Если Антонио сможет поднять «красных дьяволов», не становившихся чемпионами Англии с далёкого 2013 года, это позитивно скажется на его статусе и репутации в футбольном мире.

В ситуации с Антонио Конте многое зависит от того, захотят ли Глейзеры приглашать тренера со столь твёрдым характером. Уле Гуннар Сульшер является достаточно удобным тренером для владельцев клуба, а Конте – его полная противоположность. Итальянец будет не просить, а требовать. Из «Интера» Конте ушёл после чемпионства, не согласившись заново строить команду в условиях, когда из-за финансовых проблем придётся продавать лидеров. Это говорит о многом.

Зинедин Зидан

Ещё один кандидат – Зинедин Зидан. Слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» выходил на француза, появились ещё на прошлой неделе, то есть до провала в битве с «Ливерпулем». Якобы контактам «красных дьяволов» с Зиданом поспособствовал Криштиану Роналду, работавший с Зинедином в Мадриде. По последней информации из СМИ, Зидан не горит желанием принимать «Манчестер Юнайтед». Причина якобы в том, что француз пока не хочет возвращаться к тренерской деятельности. Если это так, то убедить Зинедина руководителям «красных дьяволов» будет сложно, хотя поработать в Премьер-лиге, да ещё и с одним из самых статусных – с точки зрения истории – клубов... Чем не повод подумать о досрочном прекращении отпуска, правда?

Ранее в прессе говорили о том, что Зинедин Зидан будет ждать возможности возглавить сборную Франции. Несмотря на провал на Евро-2020, французская федерация выразила доверие Дидье Дешаму, и он уже успел выиграть Лигу наций – не самый статусный, но всё же официальный трофей. До чемпионата мира Дешам вряд ли уйдёт. Готов ли Зинедин Зидан ещё 14 месяцев, и это как минимум, или же он решит принять вызов на клубном уровне?

Другие варианты

Если Антонио Конте и Зинедин Зидан скажут твёрдое «нет» «Манчестер Юнайтед», то у клуба возникнут проблемы, поскольку действительно авторитетных тренеров без клуба сейчас больше нет. Можно попробовать выдернуть из ФИФА Арсена Венгера, но это даже не смешно. Есть Эрнесто Вальверде, Кике Сетьен, Паулу Фонсека, Андре Виллаш-Боаш, Юрген Клинсманн и Люсьен Фавре, но едва ли их уровень соответствует амбициям «красных дьяволов».

В проблемном «Дерби» трудится Уэйн Руни. Переманить его будет очень легко, но едва ли «Манчестер Юнайтед» стоит снова идти по пути с приглашением бывшего игрока. Руни ещё нужно обрастать мышцами в тренерском ремесле, как Фрэнку Лэмпарду, Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло.

Неплохим вариантом может показаться Эдди Хау. Этого молодого специалиста расхваливали, когда его «Борнмут» вышел в Премьер-лигу и достаточно долго там оставался. Но «Манчестер Юнайтед»… Есть большие сомнения, что Хау потянет этот уровень и будет работать лучше, чем тот же Сульшер.

Без работы остаётся Андрей Шевченко, не без скандала покинувший сборную Украины. Это молодой тренер с амбициями и сильным штабом. Он прививал украинской национальной команде современный футбол. Правда, представить его в «Манчестер Юнайтед» невероятно сложно. Первый клуб в тренерской карьере, и сразу топовый… Вряд ли.