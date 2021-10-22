Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клоппа настораживает аномально большое количество пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»

22 Октября 2021 • 18:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
3.05 3.45 2.30
24.10 18:30

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре Премьер-лиги затронул тему судейства.

«Нам всем известно, что у тренеров нет никакого влияния на судей. Но то, сколько раз «Манчестер Юнайтед» получал возможность пробить пенальти, настораживает.

Футболисты их команды умеют хорошо входить в штрафную площадь и создавать там опасность. Но и у нас игроки не хуже. Однако мы столько пенальти не получили», - приводит слова Клоппа This Is Anfield.

К первому в сезоне северо-западному дерби «Ливерпуль» подходит с 18 очками. У «Манчестер Юнайтед» - на 4 балла меньше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  22:00 Арсенал ... Астон Вилла 1.79 3.9 4.4
23.10  14:30 Челси ... Норвич 1.18 7.6 18
23.10  17:00 Саутгемптон ... Бёрнли 2.04 3.5 3.8
23.10  17:00 Кристал Пэлас ... Ньюкасл 2.11 3.4 3.65
23.10  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.14 3.55 3.4
23.10  17:00 Эвертон ... Уотфорд 1.68 3.95 5.2
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Кепа может сменить «Челси» на топ-клуб Италии слухи
18:05 · Англия. Премьер-лига
Клоппа настораживает аномально большое количество пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Артета поддержал уволенного тренера «Ньюкасла» Брюса
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер подтвердил, что Фернандеш может пропустить битву с «Ливерпулем» 1
16:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп похвалил Салаха и Роналду 2
15:54 · Англия. Премьер-лига
Мерсон допускает возможность победы «Манчестер Юнайтед» в дерби над «Ливерпулем» 1
15:45 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс – на радаре у «Реала» слухи
15:38 · Англия. Премьер-лига
Погба презентовал новые «веганские бутсы»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «В «ПСЖ» я был скорее министром спорта, чем тренером»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Сульшер рассказал, почему ван де Бек не играет
14:11 · Англия. Премьер-лига
Джон Терри назвал уволенного из «Ньюкасла» тренера легендой 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Назван главный сторонник Суперлиги в АПЛ 4
13:36 · Англия. Премьер-лига
Рабио стал на шаг ближе к переходу в «Ньюкасл» слухи
13:00 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 24 октября 2021
12:56 · Англия. Премьер-лига
Артета назвал игрока «Арсенала», которого ни в коем случае не хотел бы продавать
Все новости
Рекомендуем