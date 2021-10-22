Клоппа настораживает аномально большое количество пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре Премьер-лиги затронул тему судейства.

«Нам всем известно, что у тренеров нет никакого влияния на судей. Но то, сколько раз «Манчестер Юнайтед» получал возможность пробить пенальти, настораживает.

Футболисты их команды умеют хорошо входить в штрафную площадь и создавать там опасность. Но и у нас игроки не хуже. Однако мы столько пенальти не получили», - приводит слова Клоппа This Is Anfield.

К первому в сезоне северо-западному дерби «Ливерпуль» подходит с 18 очками. У «Манчестер Юнайтед» - на 4 балла меньше.