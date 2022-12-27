«Оренбург» поддержал переход РФС в Азию

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, что этот вопрос может решиться уже сегодня, 27 декабря.

Еремякин сообщил, что «Оренбург» поддержал данную идею, так как, по мнению президента, российские команды должны участвовать в международных турнирах.

«Наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому будет Азия – хорошо», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее российские клубы и сборные были отстранены от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).