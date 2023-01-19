Агент Тодоровича: «У Дарко всё хорошо, он на сборе с «Ахматом»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, высказался о состоянии своего клиента после травмы, полученной в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2). Напомним, что у 25-летнего боснийца был выявлен перелом нижней трети малой берцовой кости левой ноги.

По словам агента, Тодорович уже восстановился от повреждения и сейчас проходит сборы вместе с командой.

«У Дарко всё хорошо, он на сборе с «Ахматом», ещё немного будет тренироваться по индивидуальной программе. Примерно в понедельник можно ожидать его возвращения в общую группу», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе грозненцев семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.