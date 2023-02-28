«Оренбург» арендовал поля в Сочи для подготовки к играм РПЛ

ФК «Оренбург» устроил себе небольшой сбор в тёплом зимнем Сочи, арендовав для тренировок футбольные поля этого солнечного города. Об этом порталу «РБ Спорт» сообщает президент южноуральского клуба Василий Еремякин.

Всё дело в том, что начнут выступление в РПЛ оренбуржцы с двух матчей на юге России. Первый состоится в эти выходные – 4 марта клуб в Грозном сыграет против местного «Ахмата». А уже 10 марта «Оренбург» встретится на «Фиште» с «Сочи» Курбана Бердыева. Поэтому команде было логично провести двухнедельный сбор. Тем более, погода в Оренбурге, где клуб базируется, не столь сильно располагает к тренировкам в зимнее время года, в отличие от субтропического Сочи.