В «Оренбурге» сообщили, что не интересуются Глушаковым

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клубу неинтересен 35-летний полузащитник Денис Глушаков, который ранее покинул подмосковные «Химки».

«Оренбург» полностью укомплектован. Поэтому ни к каким футболистам любого уровня, включая Дениса Глушакова, никакого интереса проявлять не будем», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

Тем не менее президент допустил, что в случае форс-мажора «Оренбург» может задуматься об усилении.

После 17 туров «Оренбург» расположился на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Напомним, что текущей зимой команду уже пополнил аргентинский защитник Матиас Перес. При этом клуб покинул нападающий Владимир Сычевой, в настоящий момент возглавляющий бомбардирскую гонку российского чемпионата.