В «Оренбурге» заявили, что не будут искать замену Сычевому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о том, будет ли клуб искать замену 26-летнему нападающему Владимиру Сычевому, который перешёл в «Крылья Советов».

По словам президента, позиция нападающего не является проблемной для «Оренбурга», поэтому замена Сычевому не требуется.

«Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины», — приводит слова Еремякина Metaratings.

Также Еремякин отметил, что сейчас руководство «Оренбурга» раздумывает над возможным усилением позиции правого защитника.

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» в общей сложности 19 матчей, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи.