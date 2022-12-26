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В «Оренбурге» заявили, что не будут искать замену Сычевому

26 Декабря 2022 • 13:30 Комментировать
Ахмат
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Оренбург
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04.03 19:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о том, будет ли клуб искать замену 26-летнему нападающему Владимиру Сычевому, который перешёл в «Крылья Советов».

По словам президента, позиция нападающего не является проблемной для «Оренбурга», поэтому замена Сычевому не требуется.

«Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины», — приводит слова Еремякина Metaratings.

Также Еремякин отметил, что сейчас руководство «Оренбурга» раздумывает над возможным усилением позиции правого защитника.

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» в общей сложности 19 матчей, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург Василий Еремякин Владимир Сычевой Трансферы футбола - зима 2023
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