Гамид Агаларов рассказал, почему не уехал в Европу

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов рассказал, почему решил не покидать Россию после сверхуспешного прошлого сезона в чемпионате России. Напомним, в минувшем сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в составе «Уфы», он забил 19 голов, шесть из них – с пенальти.

«У меня были сложности с отъездом за границу. Я сам не женат, а перевозить туда кого-то из семьи не было смысла, в России у них своя жизнь. Хоть я неплохо знаю английский язык, языковой барьер тоже сыграл свою роль. Пришли с родителями к единому мнению – остаться в России», - цитирует Агаларова «Матч-ТВ».

Правда, в этом сезоне нападающий совсем перестал забивать – на его счету лишь один гол в чемпионате России и один гол в Кубке России.