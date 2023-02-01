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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гамид Агаларов рассказал, почему не уехал в Европу

01 Февраля 2023 • 00:15 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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04.03 16:30

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов рассказал, почему решил не покидать Россию после сверхуспешного прошлого сезона в чемпионате России. Напомним, в минувшем сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в составе «Уфы», он забил 19 голов, шесть из них – с пенальти.

«У меня были сложности с отъездом за границу. Я сам не женат, а перевозить туда кого-то из семьи не было смысла, в России у них своя жизнь. Хоть я неплохо знаю английский язык, языковой барьер тоже сыграл свою роль. Пришли с родителями к единому мнению – остаться в России», - цитирует Агаларова «Матч-ТВ».

Правда, в этом сезоне нападающий совсем перестал забивать – на его счету лишь один гол в чемпионате России и один гол в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Гамид Агаларов
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АХМАТ ОРЕНБУРГ
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