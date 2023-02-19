Шелия: «Ахмату» необходимо меньше пропускать»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о подготовке грозненской команды ко второй части сезона.

«На сборах всё было стандартно. Провели три сбора, сыграли много матчей. Пока команда не в оптимальной форме, однако у нас ещё есть время. Уверен, что мы более свежими подойдём к сезону», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Также голкипер отметил, что под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева «Ахмат» стал больше владеть мячом, но при этом команде необходимо лучше действовать в обороне, чтобы претендовать на более высокие места.

После 17 туров РПЛ «Ахмат» расположился на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.