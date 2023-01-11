Трошечкин станет игроком «Торпедо»

26-летний полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин близок к переходу в стан аутсайдера РПЛ – в московское «Торпедо». Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, игрока в клубе хочет видеть сам наставник «автозаводцев» Андрей Талалаев. Пока стороны обсуждают все формальности предстоящей сделки.

Отметим, что в «Ахмат» Трошечкин перешёл в феврале 2022 года. В текущем сезоне на счету хавбека 22 матча, в которых он дважды отличился и четыре раза ассистировал.

Московское «Торпедо» - абсолютный аутсайдер РПЛ, у команды всего шесть набранных за 17 игр очков. Положение «Ахмата» гораздо более комфортное – грозненцы идут на шестом месте, имея в активе 26 набранных очков.