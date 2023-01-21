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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов рассказал, почему Агаларов перестал забивать

21 Января 2023 • 21:14 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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04.03 19:00

Экс-наставник ФК «Уфа» Алексей Стукалов рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ в прошлом сезоне Гамид Агаларов перешёл в «Ахмат» и растерял свой бомбардирский дар.

«Гамид — специфический футболист. Это игрок штрафной площади. Это не нападающий, который отходит в глубину, принимает мячи, обыгрывает. Это чистый наконечник», - цитирует Стукалова «Матч-ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ Агаларов забил за «Уфу» аж 19 мячей, а в этом сезоне смог отличиться за «Ахмат» лишь дважды – по разу в РПЛ и в Кубке России. Отметим, Агаларову всего 22 года, его «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов Ахмат Гамид Агаларов
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