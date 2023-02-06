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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга» подтвердил окончание трансферной кампании

06 Февраля 2023 • 11:36 Комментировать
Ахмат
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Оренбург
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04.03 16:30

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил отсутствие намерения подписывать новых футболистов в оставшиеся дни зимнего трансферного окна.

«Трансферная кампания «Оренбурга» закончилась. Мы сделали все, что планировали. Нападение? У нас с этим проблем нет», — заявил руководитель клуба Премьер-лиги в интервью изданию«РБ Спорт».

Напомним, что в январе «Оренбург» усилился Данилой Хотулёвым и Матиасом Перезом, отпустив своего лидера Владимира Сычевого в «Крылья Советов». В текущем розыгрыше российского чемпионата команда идёт на восьмом месте, набрав 25 баллов за 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Трансферы футбола - зима 2023
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АХМАТ ОРЕНБУРГ
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