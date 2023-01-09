Оганесян: «Очень обидно, что Сычевой покинул «Оренбург»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о переходе своего экс-одноклубника Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Оганесян назвал уход 26-летнего форварда большой потерей для «Оренбурга», а также рассказал, что уже успел поздравить своего бывшего партнёра с трансфером в самарский клуб.

«Он хороший игрок, сейчас идёт в лидерах по забитым голам. Для нас это большая потеря. Но есть не менее хорошие игроки, которые могут его заменить», — приводит слова Оганесяна РИА Новости.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, отметившись в них 17 голами и двумя результативными передачами. Напомним, что российский форвард возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ, имея в своём активе 14 забитых мячей.