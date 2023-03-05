Селюк: «Возвращение Конате зависит не только от него самого, но и от доктора»

Дмитрий Селюк, представитель форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, оценил сроки возвращения футболиста на поле.

«Возвращение Конате зависит не только от него самого, но и от доктора. Здесь торопиться не стоит. Но Мохамед уже находится в тренировочной форме», — заявил агент нападающего в интервью изданию Sport24. По его мнению, Конате вернётся на поле через одну-две игры.

Напомним, что Мохамед выступает за «Ахмат» с 2021 года, забив в нынешнем сезоне семь голов в 16 матчах в рамках Российской премьер-лиги.