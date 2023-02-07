Грозненский «Ахмат» подписал контракт с полузащитником солигорского «Шахтёра» Ильёй Черняком. Новостью делится пресс-служба команды.

Первоначальное соглашение с игроком рассчитано лишь до конца текущего сезона, однако стороны могут продлить контракт ещё на три года после окончания сезона.

Отметим, что немалую роль в трансфере сыграло то, что «Ахмат» возглавляет Сергей Ташуев – тот тренер, при котором Черняк играл в солигорском «Шахтёре». В текущем сезоне на счету новичка грозненцев семь забитых голов и восемь голевых передач в 26 играх чемпионата Беларуси.

На момент зимней паузы «Ахмат» остановился в РПЛ на шестой строчке турнирной таблицы.