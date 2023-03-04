Источник: Обухов получил травму на тренировке

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов пропускает встречу 18-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом».

Как сообщает «Матч ТВ», 31-летний футболист не принимает участие в игре против «Ахмата» из-за повреждения. Отмечается, что Обухов получил травму на тренировке команды, о сроках восстановления пока не говорится.

Напомним, нападающий отбыл дисквалификацию в конце прошлого года. Обухов получил бан в 2021 году за нарушение допинг-контроля.

Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» продолжается в эти минуты. За прямой текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.