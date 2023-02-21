Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бериша: «Мне было легко играть против Магкеева, он просто не игрок высокого уровня»

21 Февраля 2023 • 10:35 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 16:30

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша отреагировал на слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, ранее назвавшего игрока грозненской команды самым мерзким футболистом, которого он когда-либо видел в РПЛ.

Бериша считает, что в эпизоде, из-за которого у него возник конфликт с «Магкеевым», он сыграл чисто. Кроме того, нападающий отметил, что играть против российского защитника было очень легко, поскольку он является футболистом невысокого уровня.

«Я выиграл у него каждую дуэль, каждое единоборство. Конечно, после такого Магкеев не скажет про меня ничего хорошего», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Бериша провёл за «Ахмат» 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету Магкеева 17 встреч за «Локомотив» и ни одного результативного действия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бернард Бериша Ахмат Станислав Магкеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
11:21 · Кубок России
Ширко: «У Дзюбы будет сверхнастрой на матч со «Спартаком»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о том, что Кейта Бальде мог оказаться в ЦСКА
10:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
10:35 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «Мне было легко играть против Магкеева, он просто не игрок высокого уровня»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Машкарин – о Федотове: «Не каждый тренер рискнёт доверять молодым»
09:51 · Кубок России
Мостовой: «Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «С «Зенитом» сейчас сложно бороться»
09:39 · Кубок России
Полузащитник «Волги» Ефремов считает, что решение о проведении матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге было бы нечестным
09:32 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви — о «Зените»: «Мы играем не с денежными мешками, а против футболистов»
09:25 · Кубок России
Машкарин: «Непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Возможно, в будущем российский футбол прекратит своё существование»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви - о срыве трансфера в Европу: «Меня просто обманули»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «В Грозном всё супер»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаль учтёт ошибки предыдущих коллег»
08:55 · Кубок России
Кузьмичёв: «Спартак» на ходу, выглядит очень уверенно, а «Локомотив» — неуверенно»
Все новости
Рекомендуем