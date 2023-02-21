Бериша: «Мне было легко играть против Магкеева, он просто не игрок высокого уровня»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша отреагировал на слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, ранее назвавшего игрока грозненской команды самым мерзким футболистом, которого он когда-либо видел в РПЛ.

Бериша считает, что в эпизоде, из-за которого у него возник конфликт с «Магкеевым», он сыграл чисто. Кроме того, нападающий отметил, что играть против российского защитника было очень легко, поскольку он является футболистом невысокого уровня.

«Я выиграл у него каждую дуэль, каждое единоборство. Конечно, после такого Магкеев не скажет про меня ничего хорошего», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Бериша провёл за «Ахмат» 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету Магкеева 17 встреч за «Локомотив» и ни одного результативного действия.