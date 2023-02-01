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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов — о своей игре за «Уфу»: «Если Холанн много забивает, весь «Манчестер Сити» играет только на него?»

01 Февраля 2023 • 11:08 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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04.03 16:30

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов, ранее выступавший за «Уфу», прокомментировал мнение о том, что в башкирской команде партнёры играли лишь на него.

Агаларов не согласился с такой точкой зрения, отметив, что тренерский штаб «Уфы» никогда не подстраивал тактику команды под игру одного футболиста. Также 22-летний нападающий привёл в пример форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который забил 25 голов в 19 матчах текущего розыгрыша АПЛ и сейчас уверенно возглавляет бомбардирскую гонку английского чемпионата.

«Получается, если Холанн много забивает, весь «Манчестер Сити» играет только на него?  Хочется кому‑то думать, что «Уфа» играла исключительно на Агаларова, — пожалуйста, но внутри команды все знают, что это не так», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

Напомним, что Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов в 29 встречах. В составе «Ахмата» молодой футболист провёл в общей сложности 15 игр и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Эрлинг Холанн Гамид Агаларов
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