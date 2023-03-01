Еремякин: «Предложений по Гойковичу в «Оренбург» не поступало»

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», рассказал, что в клуб этой зимой не поступало предложений по трансферу 27-летнего боснийского защитника Гойковича.

«Предложений по игроку нет, у нас с ним действующий контракт, в рамках которого мы продолжаем работу», - заявил Еремякин порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне босниец провёл 16 матчей за оренбуржев во всех турнирах, в которых трижды отличился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тыс. евро, его контракт с «Оренбургом» истекает уже в конце текущего сезона.

В ближайшем туре РПЛ «Оренбург» на выезде сразится с «Ахматом».