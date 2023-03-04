«Ахмат» одолел «Оренбург», проведя половину матча в большинстве

Самые бескомпромиссные команды Премьер-лиги, «Ахмат» и «Оренбург», встретились в матче 18-го тура. Эти команды почти всегда результативно проводят личные встречи, и субботний поединок не стал исключением.

Грозненцы очень быстро забили первый гол, после подачи углового Антон Швец продлил полет мяча, и на дальней штанге метко пробил Евгений Харин. Концовка 45-минутки стала весьма событийной. Михаил Сиваков за пределами поля наступил на ногу соперника и получил вторую желтую карточку, а «Ахмат» - право пробить пенальти. Бернард Бериша уверенно нанес удар с 11 метров, но в ответной атаке отличились уже гости. Брайан Мансилья сделал скидку у вратарской, и Дмитрий Воробьёв переправил мяч в мишень.

Вторая часть матча получилась откровенно невеселой, «Ахмат» играл по счету и добился своего. В самой концовке мог что-то изменить Бериша, но пробил в голкипера, оказавшись с ним с глазу на глаз. Перед финальным свистком Владислав Карапузов получил мяч в штрафной с правого фланга, пробил сначала в защитника, а затем Артём Тимофеев добавил в ворота - гол.

3:1, «Ахмат» настиг «Динамо» с ЦСКА на четвертом месте, соперник продолжает делить седьмую позицию.