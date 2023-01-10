«Оренбург» может лишиться защитника

«Оренбург» может потерять центрального защитника Александра Павловца. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 26-летний игрок сборной Беларуси ищет новые варианты продолжения карьеры и с большой вероятностью покинет команду. Будет ли это аренда или полноценный трансфер – пока не понятно.

Павловец усилил «Оренбург» летом прошлого года, а до этого выступал в Беларуси – за «БАТЭ», «Торпедо-БелАЗ», «Неман» и «Динамо-Брест». После переехал в Россию – в «Ростов», из Ростова-на-Дону – в Украину, где играл в составе «Колоса», а после за польскую «Варту».