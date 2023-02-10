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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» назвали соперников на третьем сборе команды

10 Февраля 2023 • 23:01 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 16:30

В середняке РПЛ «Оренбурге» назвали соперников, с которыми клуб встретится в рамках третьего зимнего сбора. А также добавили даты предстоящих матчей.

Так, третий сбор команды продлится с 11 по 23 февраля, 13 февраля подопечные Марцела Лички встретятся с участником еврокубков - армянским «Пюником», 16 февраля – с соперником РПЛ в виде «Пари НН». 19 февраля оренбуржцев ждёт встреча с главным аутсайдером РПЛ – московским «Торпедо». Завершится финальный сбор поединком с другим претендентом на вылет из РПЛ – «Химками», дата матча 22 февраля.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идёт на седьмой строчке, набрав 25 очков.

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Торпедо Москва Химки Пюник Оренбург Сборы Пари НН
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АХМАТ ОРЕНБУРГ
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