В «Оренбурге» назвали соперников на третьем сборе команды

В середняке РПЛ «Оренбурге» назвали соперников, с которыми клуб встретится в рамках третьего зимнего сбора. А также добавили даты предстоящих матчей.

Так, третий сбор команды продлится с 11 по 23 февраля, 13 февраля подопечные Марцела Лички встретятся с участником еврокубков - армянским «Пюником», 16 февраля – с соперником РПЛ в виде «Пари НН». 19 февраля оренбуржцев ждёт встреча с главным аутсайдером РПЛ – московским «Торпедо». Завершится финальный сбор поединком с другим претендентом на вылет из РПЛ – «Химками», дата матча 22 февраля.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идёт на седьмой строчке, набрав 25 очков.