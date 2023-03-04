Сиваков: «Я сразу извинился»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата РПЛ «Ахмат» оказался сильнее «Оренбурга», забив тому три мяча. Важным моментом матча стало удаление Михаила Сивакова в составе гостей, после чего «Оренбург» остался вдесятером. По его словам, он не понял, в чем дело, потому что инцидент не показался ему грубым, кроме того, он сразу же извинился за произошедшее.

- Честно говоря, сам не понял, за что получил вторую желтую карточку. Думал, что момент заигран. Внимание было на мяче. Да, я почувствовал, что наступил, поэтому сразу извинился: «Извини, я тебя совсем не видел», - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».