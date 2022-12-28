Андреев не исключил новые зимние трансферы «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос по поводу возможных трансферов его клуба этой зимой.

«Тренер хотел, чтобы мы приобрели центрального защитника. Мы уже подписали вот Переса», - цитирует функционера «Спорт День за Днём».

Как добавил Андреев, больше главный тренер клуба Марцел Личка не делал ему запросо. Но скоро у оренбуржцев начнутся зимние сборы и не исключено, что клубу ещё кто-нибудь понадобится.

Напомним, ранее оренбуржцы подтвердили выкуп двух игроков – Степана Оганесяна и Данилы Хотулёва. Также клуб подписал защитника из аргентинского «Лануса» Матиаса Переса.