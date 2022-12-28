Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андреев не исключил новые зимние трансферы «Оренбурга»

28 Декабря 2022 • 23:30 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 19:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос по поводу возможных трансферов его клуба этой зимой.

«Тренер хотел, чтобы мы приобрели центрального защитника. Мы уже подписали вот Переса», - цитирует функционера «Спорт День за Днём».

Как добавил Андреев, больше главный тренер клуба Марцел Личка не делал ему запросо. Но скоро у оренбуржцев начнутся зимние сборы и не исключено, что клубу ещё кто-нибудь понадобится.

Напомним, ранее оренбуржцы подтвердили выкуп двух игроков – Степана Оганесяна и Данилы Хотулёва. Также клуб подписал защитника из аргентинского «Лануса» Матиаса Переса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
23:35 · Россия. Премьер-лига
Черевченко оценил шансы Лантратова попасть в сборную России
23:30 · Россия. Премьер-лига
Андреев не исключил новые зимние трансферы «Оренбурга»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко - о Лантратове в «Локо»: «Илья достоин этого трансфера»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал, кого «Торпедо» ищет на трансферном рынке
22:42 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Андреев - о переходе в АФК: «И сборные, и клубы должны играть на международном уровне»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Корниленко заявил, что замена Глушенкову у «Крыльев Советов» уже есть
22:15 · Россия. Премьер-лига
Андреев рассказал о задаче «Оренбурга» на вторую часть сезона
21:47 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Ренана в «Зените» 2 эксклюзив
21:35 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о Лантратове в «Локомотиве»: «Достаточно интересная кандидатура»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Ломбертс назвал Аршавина лучшим российским одноклубником
20:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин раскритиковал введение Fan ID
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Пока нет желания играть в России» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех
20:31 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что Лантратов будет основным вратарём «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем