«Ахмат» проявляет интерес к словацкому защитнику

«Ахмат» может пополниться словацким защитником Борисом Секуличем, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. Об этом сообщает Metaratings.

Отметим, что последним клубом 31-летнего футболиста был «Чикаго Файр», который он покинул в начале нынешнего года. Ранее Секулич также выступал за софийский ЦСКА и братиславский «Слован».

В прошлогоднем розыгрыше МЛС футболист провёл 33 матча, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словакии в 700 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. Свой следующий матч грозненцы проведут 4 марта против «Оренбурга».