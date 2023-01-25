Лукас Вера: «Моя цель — топ-команды в России или Европе»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о своей цели на дальнейшую футбольную карьеру.

«Конечно, как и для любого профи, моя цель — топ-команды. Неважно, где — в России или Европе. Но для этого мне надо стать лучше и сделать «Оренбург» сильнее», — рассказал аргентинский хавбек команды РПЛ в интервью изданию Sport24.

Напомним, что в июле прошлого года Вера примерил футболку «Оренбурга», перебравшись из «Лануса». Лукас провёл в составе нынешнего клуба 18 матчей в текущем сезоне во всех состязаниях, забив один мяч при четырёх ассистах.