«Ахмат» установил личный рекорд российского чемпионата

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата РПЛ «Ахмат» оказался сильнее «Оренбурга», забив тому три мяча. Как оказалось, грозненская команда забивает уже в четырнадцати матчах российского чемпионата кряду, и это ее личный рекорд. Ранее такой продолжительной серии в истории «Ахмата» еще не было.

В последний раз команда не забила в матче с питерским «Зенитом» шестого августа прошлого года - но, надо уточнить, и не пропустила, и вообще, в том матче «Зенит» впервые в сезоне потерял очки и впоследствии радовался, что унес ноги. В следующем туре «Ахмат» примет дома московский «Локомотив».