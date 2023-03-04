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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» установил личный рекорд российского чемпионата

04 Марта 2023 • 19:43 Комментировать
Ахмат
3:1
Оренбург
окончен

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата РПЛ «Ахмат» оказался сильнее «Оренбурга», забив тому три мяча. Как оказалось, грозненская команда забивает уже в четырнадцати матчах российского чемпионата кряду, и это ее личный рекорд. Ранее такой продолжительной серии в истории «Ахмата» еще не было.

В последний раз команда не забила в матче с питерским «Зенитом» шестого августа прошлого года - но, надо уточнить, и не пропустила, и вообще, в том матче «Зенит» впервые в сезоне потерял очки и впоследствии радовался, что унес ноги. В следующем туре «Ахмат» примет дома московский «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ахмат
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