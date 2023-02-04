«Оренбург» не планирует подписывать Павлюченко

Руководитель «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном подписании бывшего форварда российской сборной Романа Павлюченко.

«Интересен ли нам Павлюченко? Мы не думали над этим, не гадали. Решил ли он возобновить карьеру или просто кто-то об этом пишет? Я ним не общался», — заявил Еремякин в интервью изданию «РБ Спорт». По словам президента команды Премьер-лиги, подобные разговоры не имеют смысла, отметив, что в «Оренбурге» задумались бы о подписании Павлюченко после звонка от самого нападающего.

Напомним, что ранее экс-форвард «Тоттенхэма» отказался подписывать контракт с «Уфой», рассказав об отсутствии планов по возобновлению карьеры.