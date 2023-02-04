Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» не планирует подписывать Павлюченко

04 Февраля 2023 • 18:07 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
1 2.00 X 3.85 2 3.35
04.03 16:30

Руководитель «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном подписании бывшего форварда российской сборной Романа Павлюченко.

«Интересен ли нам Павлюченко? Мы не думали над этим, не гадали. Решил ли он возобновить карьеру или просто кто-то об этом пишет? Я ним не общался», — заявил Еремякин в интервью изданию «РБ Спорт». По словам президента команды Премьер-лиги, подобные разговоры не имеют смысла, отметив, что в «Оренбурге» задумались бы о подписании Павлюченко после звонка от самого нападающего.

Напомним, что ранее экс-форвард «Тоттенхэма» отказался подписывать контракт с «Уфой», рассказав об отсутствии планов по возобновлению карьеры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Оренбург Василий Еремякин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал российских тренеров, которые могли бы поработать в Европе
19:13 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью
19:04 · Россия. Премьер-лига
Аленичев не имеет информации об игре ветеранов «Спартака» и «Реала»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Караваев близок к продлению контракта с «Зенитом» слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Азмуну не помешало бы вернуться в «Зенит»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Дзюбе ещё не надо завершать карьеру»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Европе
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не планирует подписывать Павлюченко
17:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов: «Было приятно начать работу с Бердыевым»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Российскому футболу бежать в Азию не стоит»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Слова Кокорина про тюрьму — чушь»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Регламент зимнего турнира РПЛ изменён
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Регламент зимнего турнира РПЛ могут изменить
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Барриос оценил готовность «Зенита» к сезону
Все новости
Рекомендуем